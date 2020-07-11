Меджлисовцы покатили бочку на Зеленского

11.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть отказывается выполнять требования запрещенного в РФ меджлиса об объявлении ультиматума Москве – любые переговоры должны включать не только вопрос Донбасса, но и Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил главарь меджлисовцев Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагали Администрации президента – и прошлого, и сейчас, мы предлагаем, чтобы формула переговоров на всех площадках, со всеми была единой – восстановление территориальной целостности украинского государства в рамках международно признанных границ, включая Крым и Севастополь.

Казалось бы, что тут плохого, но это самообман, когда мы говорим, что сейчас договоримся по Донбассу, а на третьей очереди будет про Крым, – это разрушает нашу страну… Любые попытки договориться за территорию Донбасса хотя бы при условии молчания про Крым – это дальнейшее разрушение украинского государства.

Вот этого президент Зеленский не понимает – это я вам говорю уверенно и утвердительно», – заявил Чубаров.