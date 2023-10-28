Меджлисовцы предали единоверцев, встав на сторону Израиля

Довольно забавно наблюдать за позицией бежавшей в Киев верхушки экстремистского меджлиса – вожди запрещенной в РФ организации предпочитают отмалчиваться по поводу геноцида единоверцев, который Израиль устроил в Секторе Газа.

Если власти Турции заняли однозначную позицию с осуждением действий еврейского государства, то меджлисовцы не только упорно хранят молчание, а иногда и набрасываются на тех, кто решается выступить в защиту палестинцев. Разгадка проста: главные спонсоры Джемилева, Чубарова и Ко ныне не в Анкаре, а в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Главарь запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров в своих соцсетях обходит тему палестино-израильского конфликта стороной. И не мудрено – в Израиле живут его дочери от первого брака, в замужестве Воронивич и Вишневская. А оба зятя – являются этническими евреями. Единственное, что зацепило Чубарова, это высказывание президента Польши Анджея Дуды, что «нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание мира от Украины». И, чтобы мир об Украине не забыл, Чубаров совершает турне по Европе, публикуя фото с подписями на крымско-татарском и украинском языках.

Зато один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, приговоренный в России за призывы к терроризму, более красноречив и активен: он негодует, что в США «левацтво» позволяет устраивать митинги в защиту Палестины.

Муждабаев на гей-параде в Киеве

«Когда в университетах США студенты вообще не упоминают о массовой резне евреев и выходят с палестинскими флагами, с профессорами собственными, наверное, кто-то их там этому учит. Вот этому ультра левацтву», – возмущается гей-террорист Айдер Муждабаев.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«У профессора, который выходит после того, что натворили в Израиле выходит за Газу, ну, тормозов нет, это абсолютный безумец. И он ведет в пропасть этих людей, этих американских мальчиков. Потом они становятся сенаторами, а потом мне такой мальчик или девочка рассказывают, что в Буче была инсценировка! И что русский солдат так поступить не мог. А разве мог так поступить террорист ХАМАС? Он же тоже человек, он не мог убить столько евреев, это какая-то херня, это ложь», – негодует Муждабаев.

Досталось от промеджлисовского активиста и шведской экошизе Грете Тунберг, которая накануне, ни слова не сказав в защиту Израиля, принялась фотографироваться с плакатами в защиту Газы.

«Функция Греты Тунберг не привлекать внимание, а отвлекать внимание. Заставлять мир заниматься климатом, коалами в Австралии, которые горят раз в 10 лет и не готовиться к реальным войнам, не готовиться к реальным угрозам, игнорировать любые опасности, нести любую хрень левацкую. Вот с какой ноги встала, то и говорю», – указывает Муждабаев.

Крымский политолог Андрей Никифоров не видит ничего противоречивого в поведении меджлисовцев.

«В руководстве меджлиса есть даже те, кто совершил хадж. Но, по всей видимости, это всё-таки сугубо светская националистическая организация. Ещё будучи в Крыму, они очень активно бодались с тем же самым «Хизб ут-Тахрир», опираясь в этом на наш муфтият, примерно в том же составе находящийся, что и сейчас. Как крымско-татарские националисты, по всей видимости, они Соединённые Штаты любят больше, чем свой крымско-татарский народ. И это их сближает с украинскими националистами. Они должны в данном случае держать нос по ветру. И уж точно никаким образом не поддерживать ХАМАС. Поддерживать государство Израиль им тоже вроде бы как не с руки, не по чину. Поэтому остаётся только молчать. Даже в той крымско-татарской среде, которая кое-как всё-таки существует в украинской депортации, любое официальное заявление с их стороны в пользу Израиля будет для них крайне нежелательным, и будет восприниматься жёстко», – считает Никифоров.