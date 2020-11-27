Меджлисовцы признали поражение: Крымские татары не хотят смотреть ATR

27.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Крымские татары, живущие на полуострове, отказываются смотреть рупор меджлисовской пропаганды – вещающий с Украины телеканал ATR, предпочитая ему работающий в Симферополе телеканал «Миллет».

Об этом в своем блоге пишет бежавший в Киев меджлисовский пропагандист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары все меньше смотрят медиа с материка. Созданный оккупантами телеканал «Миллет» смотрят чаще. Стал смотреть их новости. Понятно, что они на «своем поле», а наши СМИ в эмиграции. Нам почти нечего предложить живущим в Крыму», – сокрушается Пашаев.

Он признает, что «Миллет» выдает в эфир сюжеты с «отличной географией от Западного Крыма до Керчи», при этом Пашаев с неудовольствием отмечает, что журналисты в кадре работают по стандартам федерального российского ТВ, а выступления гостей не переводятся с русского языка. Это ведёт к возникновению русизмов, и вскоре язык бежавших в Киев меджлисовцев будет отличаться от того, что обиходе у живущих в Крыму татар, опасается Пашаев.

«Отдельная жесть выпуски на крымско-татарском, в которых все синхроны остаются на русском. Зачем такие выпуски? Это же постсоветская отрыжка, от которой, правда, и в Украине не все избавились…

Если «Миллет» будет формировать подобную норму крымско-татарского, то скоро на материке и в Крыму сформируются две разные литературные нормы… Родной язык полуострова превращают, как говорили в Беларуси, в наркомовку, чтобы максимально приблизить его к русскому», – сокрушается меджлисовец.