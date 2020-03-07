Меджлисовцы признались, для чего нужна провокация на границе с Крымом

07.03.2020, Киев, Игорь Петров

За рубежом тема Крыма отошла на второй план, поэтому меджлисовцы и готовят марш на полуостров, анонсированный на 3 мая.

Об этом в эфире UA: Крым заявил первый заместитель председателя запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса Нариман Джелял, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анонсированный марш на Крым в первую очередь призван решить вопрос привлечения внимания к теме Крыма, которая закрывается. Я только сегодня из Чехии, депутаты чешского парламента говорят, что тема Крыма затирается другими темами – коронавирус, миграционная политика, скандалы и прочее.

Кстати, в Крыму нервно воспринимают этот марш. Там готовятся, они не знают, как и что это будет. Уже есть предупреждения активистам, что 3 мая это будет происходить. Я думаю, что будут какие-то действия.

Но есть заявления украинских и крымских активистов, которые говорят, что мы там костьми ляжем, но не дадим воду. Знаете, когда-то именно так останавливали Януковича. Может, именно так сегодня придется останавливать тех, кто хочет окончательно сдать Крым России», – сказал Джелял.

Ранее экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров прогнозировал, что акция, анонсированная меджлисом, обернется провокацией.

«Нетрудно догадаться, что татар там будет минимум, а в основном украинские нацисты. Ну и, не исключена очередная небесная сотня, – убийство собственных демонстрантов, чтобы выдать их за жертв российских пограничников. В общем, ничего неожиданного. Надо понимать, что провокации не прекратятся, пока в нашей стране правит марионеточный режим. Даже если останется полстраны, даже если одни западные области. Поэтому вопрос о власти надо решать комплексно, на всей территории Украины», – комментировал Азаров в блоге.