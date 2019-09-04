04.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., ЕС, Пропаганда, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
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Меджлисовцы пугают Русской весной по всей Европе

В скором времени во всей Европе возникнут народные республики, по типу Донецкой, которые будут лояльны России. Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Муждабаев считает, что Запад слишком мягко действует в отношении России, поэтому впереди его ждет продолжение «Русской весны».

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«Сегодня Игорь Эйдман – двоюродный брат Бориса Немцова, мой товарищ и единомышленник опубликовал новость из Германии, что хотят создать уже Немецкую народную республику. Имеется в виду типа Донецкой народной республики, только из русскоязычных немцев, живущих в Германии. Привет Ангеле Меркель, привет Западу.

До танков в Париже, я думаю, тоже дойдет, если дальше себя так будут вести. Это просто прекрасно. Ждите Русскую весну по всему периметру.

Сверху у вас будет «Северный поток-2, а с юга пойдут немецкие народные республики русскоязычных немцев, а также французов, британцев русскоязычных. Все это впереди, все эти прекрасные действа, которые вас ждут, уважаемые европейцы», – заявил Муждабаев.

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