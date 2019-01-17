Меджлисовцы разругались, не сумев поделить «трусы и лифчики»

17.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Меджлисовцы в Киеве, кричащие на всех телеэфирах об «оккупации Крыма», не смогли поделить между собой грантовое финансирование и переругались внутри своей тусовки.

Об этом в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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По его словам, бывший главарь запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев не хочет делиться со своими соратниками западными деньгами.

«У них там серьезный раскол, касательно финансовой части. Как всегда, те гранты, те поступления внешние, которые идут из-за океана, частично из Европы. Просто они неправильно делятся, как в «Свадьбе в Малиновке». Джемилев сидит: «Лифчик мне, трусы мне, рейтузы мне, а это снова мне». А остальные рядом стоят: «А мы же тоже тут, вроде, у меня батальон». А Чийгоз с Эльми Умеровым сидели: «Нам что-то». А он говорит: «А вам потом, я отсидел поболее вас и авторитета побольше».

И обделяет ребят. Поэтому, соответственно, у них разногласия. Действительно, давно не появляются (вместе, – авт.), в Фейсбуке никаких реверансов в отношении друг друга не совершают. Неделю назад проводил анализ – они даже не «лайкают» друг друга», – заявил Умеров.