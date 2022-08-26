Меджлисовцы решили ловить момент и опять требовать автономии

Новости Украины

Запрещенный в России меджлис решил воспользоваться моментом и вновь вернуться к вопросу закрепления в Конституции Украины хотя бы на бумаге «автономии крымских татар». Даже после переворота 2014 года виртуальную автономию не узаконили вопреки обещаниям украинских чиновников – они предпочли не раздражать националистов, требующих унитарного устройства. К тому же, автономия для крымских татар может повлечь желание такой же автономии со стороны венгров Закарпатья да и других национальных меньшинств.

«На самом деле вопрос крымско-татарской национально-территориальной автономии сопровождается большим количеством мифов и негатива, – заявила в эфире украинского «5 канала» член меджлиса Гаяна Юксель. – В 2016 году по поручению президента Порошенко была создана рабочая группа при Конституционном суде, и результаты работы этой группы есть. Слово за президентом и парламентом Украины. Сам вопрос рассмотрения сложный, нужно провести голосование в парламенте Украины, и для положительного решения необходимы не 225 + 1 голос, а минимум 300 голосов. После этого этот вопрос рассматривает президент и Конституционный суд. Таким образом, этот вопрос еще не рассмотрен, но разработанные документы есть».

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Заигрывание с татарами на теме восстановления «Крымского ханства» в свое время активно проводил Петр Порошенко. Начать предлагалось с Херсонской области, в которой ставку сделать на Генический район, где проживало около 12 тысяч крымских татар. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его государство профинансирует строительство нового квартала для крымских татар со школой и мечетью, если украинские власти выделят для этого землю. Но дальше слов дело не дошло. Поскольку со стороны националистов, и ранее требовавших полной ликвидации автономии в Крыму, стали звучать предостережения, что вслед за крымскими тарами свою национально-территориальную автономию потребуют венгры Закарпатья и румыны Буковины. И тогда унитарной Украине придется превращаться в федерацию, чего ни один праворадикал допустить не может.

В 1991 году национальным съездом крымских татар – курултаем, была принята Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, главным пунктом которой является задача по «восстановлению национальной государственности» татар Крыма. Курултай также сформировал меджлис – гибрид этнического парламента и правительства.

После воссоединения Крыма с Россией крымские татары получили национально-культурную автономию, статус реабилитированного народа, а крымско-татарский язык стал государственным в республике.