Меджлисовцы сообщают о задержании четырех «побратимов» в Крыму

31.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

ФСБ задержала четверых представителей организации «Крымская солидарность», деятельность которой координируется из Киева и направлена, в частности, на защиту обвиняемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Промайданная организация «Крым SOS» сообщила, что обыски с утра прошли в селе Разливы Нижнегорского района, пгт. Советское, Судаке и поселке Солнечная долина, где проживают Айдер Кадыров 1986 года рождения, Энвер Топчи 1991 года рождения, Ридван Умеров 1991 года рождения и Айдер Аблякимов 1990 года рождения.

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«Всех четверых активистов задержали и увезли в УФСБ в Симферополь», – говорится в сообщении.

В фейковом представительстве «президента Украины в АРК» уже выступили с заявлением в защиту задержанных, объявив обыски «незаконными».

Прокомментировали задержания и в Министерстве иностранных дел Украины, где заместителем устроена меджлисовская пропагандистка Эмине Джеппар: «Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан», – объявила чиновница.

Один из задержанных – Айдер Кадыров – является журналистом российского либерального ресурса «Грани». Об этом в своем блоге сообщил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров. Его соратница Мумие Салиева рассказала, что Кадыров работал «в полевых условиях, граничащих с риском»: «Журналистика в Крыму – это работа в «полевых» условиях, всегда граничащая с рисками попасть в «объектив» силовых структур, когда в одно вот такое утро люди в масках под различными предлогами могут ворваться в дом, пугая близких членов семьи».

Официального сообщения от ФСБ по поводу задержания и обысков пока не поступило.