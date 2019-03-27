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27.03.2019, Ровно, Владимир Гладков
 
Крым, Пропаганда, Религия, Украина, Церковь
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Меджлисовцы стали томосятниками

Президент Украины Петр Порошенко реализовал для всей Украины то, к чему стремились галичане.

Об этом в эфире ровненской «ТРК РИТМ» рассказал зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской группировки «Меджлис» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сделано сегодняшним лидером нашей страны, это даже слепые видят, просто не хотят признавать наши враги. Но мы-то видим. Один пример приведу: Западная Украина всегда боролась за декоммунизацию, и теперь этот идол, который порабощал наших предков, нас самих, наших детей должен был порабощать, его не стало. Его не стало, потому что наши устремления лидер нашей страны реализовал.

Второй момент: наша независимость и, самое главное, в духовном плане. Представьте себе, когда томос был приобретён, в России я уже не говорю эту истерику, но в Крыму, крымские татары стали звонить в Киев, своим друзьям в Украину и поздравлять», – сообщил Чийгоз.

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