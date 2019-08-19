Меджлисовцы требуют от Киева автономию

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть должна, не откладывая это вопрос в долгий ящик, предоставить Крыму статуса «национально-территориальной автономии», как этого требует запрещенный в РФ Меджлис.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил зампредседателя группировки, новоизбранный депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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По словам экстремиста, предоставив автономии Украина «по справедливости» оценит антироссийские старания меджлисовцев.

«Что касается изменения статуса территориального на национально-территориальную автономию, эти все вопросы уже прошли большой путь как в юридическом плане, так и в обсуждении обществом. Думаю, что в изменении позиции общества немалую роль сыграла и оккупация Крыма, и, естественно, то сопротивление крымских татар. В большинстве своем то общество, которое сегодня сопротивляется, это крымские татары. Нужно говорить о том, что необходимо по справедливости это оценивать, в первую очередь.

Также мы считаем, что это обязанность государства, если мы говорим, что преследуем демократический путь развития государства и демонстрируем всему миру приверженность европейским ценностям, международным нормам, то оттуда вытекает, что крымские татары как носитель государственности, как коренной народ должны получить возможность реализоваться на своей родине. Именно Украина должна изменить этот статус и те спекуляции, что, якобы, кода освободим Крым, тогда к этому вернемся, – это недопустимо. Сейчас нужно принимать эти решения», – заявил Чийгоз.