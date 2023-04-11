Меджлисовцы требуют от нас запредельного! – крымские татары возмущаются на ТВ

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Нынешнее руководство меджлиса (запрещенной в РФ организации) и транслирующие его позицию украинские чиновники требуют от крымских татар запредельного – покинуть свою Родину, куда народ полвека стремился вернуться и по крупицам собирал себя после возвращения. И все это ради демонстрации своего влияния на соотечественников перед иностранными кураторами.

Такое мнение в эфире «Крым 24» выразил зампредседателя Госкомнаца Крыма Руслан Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неоднократно на общественных мероприятиях, на съезде депутатов муниципальных образований мы эту консолидированную позицию уже высказывали – как можно меньше поддаваться на вбросы, направленные на дальнейший раскол, – отметил он.

– Что произошло и после 2014 года – людей начали делить на тех, кто последовал за их призывами покинуть Крым, и тех, кто остался на своей Родине. Сейчас мы тоже видим, что идут постоянно вбросы от представителей украинских органов власти, что через месяц, через три месяца начнём «деоккупацию Крыма», и «правильные крымские татары» должны эвакуироваться с территории полуострова. Это о чём говорит? Это говорит о вообще недопустимых шагах – мы всё время об этом мечтали, боролись, вернулись, – и теперь должны покинуть Родину!».

Якубов подчеркнул, что на расколе крымских татар строил свою политику экстремистский меджлис, и его вожди продолжают придерживаться этой тактики.

«Если взять историческую параллель, то, когда крымские татары находились в местах депортации и уже активно начиналось движение по возвращению в Крым, уже на тот момент были ферганские, самаркандские, ташкентские группы какие-то. Но на тот момент не было заинтересованности у тех людей, которые представляли на тех или иных площадках крымских татар, в каких-то корыстных или политических амбициях. К сожалению, после возвращения в Крым, при поддержке иностранных спецслужб и украинского государства удалось расколоть народ, по субэтнической и по религиозной тематике. У нас появились люди, исповедующие нетрадиционный ислам, по субэнтическому расколу идет дискуссия, как должен называться народ – крымские татары, кырымлы, и даже среди приверженцев кырымлы тоже внутри раскол на три составляющих, – отметил он.

– Мы понимаем, что до 2014 года было выгодно одной политической силе, которую представлял Мустафа Джемилев, постоянное создание протестных настроений, раскол среди народа, который не позволял выразить свою позицию, но позволяла им выражать интересы народа, выступать с какими-то государственными позициями и при этом всегда оставаться вектором влияния, держать людей и иметь определённые преференции при разделе имущества, финансового потока и так далее».