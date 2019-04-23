Меджлисовцы требуют от Зеленского жестоко разочаровать Кадырова и Поклонскую

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Поздравления с победой на президентских выборах Владимира Зеленского со стороны видных российских политиков Рамзана Кадырова и Натальи Поклонской не должны вводить в заблуждение штаб шоумена.

Избранный президент обязан своими делами как следует разочаровать главу Чечни и экс-прокурора Крыма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» заявил замглавы запрещённого в России Меджлиса Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда со стороны врага и такие одиозные личности, как Кадыров, Поклонская тебя поздравляют, значит ты должен понимать, что ты должен их разочаровать. Что касается поздравлений наших союзников, партнёров – это, в общем-то, та инерция, которая сейчас идёт и нужно ещё, на мой взгляд, очень иметь на уме, что там есть осторожность. Потому что пока человек, который избрался президентом, настолько был завуалированной личностью, что прямых его месседжей по пониманию ряда серьёзных направлений деятельности нашего государства мы не слышали», – переживает экстремист.

Также Чийгоз пригрозил новой власти, что в случае отхода от курса Порошенко, украинцы вновь поднимутся на борьбу против такой политики, и назвал стремление к миру и окончанию кровопролития «капитуляцией».

«В направлении внешней политики, если только будут попытки изменения тех завоеваний, которых мы достигли, я в этом плане расчитываю на продолжение борьбы со стороны украинцев. Борьба не закончена, и как показали выборы, она далеко не закончена за независимость Украины, за её территориальную целостность. И говорить о мире, не победив врага – это капитуляция», – резюмировал Чийгоз.