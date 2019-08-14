Меджлисовцы угрожают Крыму войной

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинской власти нужно разработать военный план захвата неподконтрольных ей территорий Донбасса и российского Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил избранный депутатом Верховной рады, замглавы запрещенной в РФ группировки Меджлис Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, ни о каком «гуманитарном» плане возврата территорий речи быть не может – перед ним должен быть реализован военный сценарий.

«Гуманитарный план касательно оккупированных территорий – это иллюзия. Нужно иметь военный план, который бы обеспечивал достаточно жесткое поведение власти и активные действия по обороне со стороны армии и вынуждение покинуть эти оккупированные территории. Вот тогда говорить о гуманитарном плане уже на деоккупированных территориях», – заявил Чийгоз.