Меджлисовцы угрожают построить новый Крым «вместе с балухами»

28.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы планируют вернуться в Крым вместе с националистами и сделать полуостров «свидомым».

Об этом в эфире «Крым. Реалии» заявил замглавы запрещенной в РФ организации Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меджлисовец считает, что задержанный крымскими силовиками экстремист Владимир Балух – это образец для подражания для крымчан.

«Мы же все равно в Крым вернемся. С кем? Я бы хотел новый Крым строить с такими, как Балух, а не с теми, кто паразитировал на проблемах Крыма и сегодня хочет быть активным здесь политическим деятелем. Поверьте мне, Крым сильно изменился. Потому что балухов не было, балухов не замечали, потому что надо было видеть людей, которые паразитируют на русских идеях ради своей личной корысти. Теперь люди видят, что есть украинцы, такие как Балух, которые имеют достоинство, которые любят свою страну, которые крымских татар называют братьями, и их там уже немало», – заявил Чийгоз.

Напомним, что представитель экзотического крымского украинства Владимир Балух известен своими одиозными выходками – то вывесил на антенну своего дома в селе Серебрянка Раздольненского района желто-голубой флаг, то самостоятельно «переименовал» свою улицу в «Улицу героев Небесной сотни», публично называл полуостров «оккупированным», а в 2016 году во время обыска ФСБ обнаружила на чердаке в его доме динамит и патроны.