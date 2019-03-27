Выборы
//exit;
27.03.2019, Ровно, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Меджлисовцы угрожают вернуть Крым

Сценарий, при котором Крым вернётся в случае улучшения обстановки на Украине, исключён, а потому полуостров необходимо возвращать украинскими силами.

Об этом в эфире ровненской «ТРК РИТМ» заявил зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской группировки «Меджлис» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наш президент и мы всегда говорим, что мы обязательно вернём Крым. Он не придёт сам, когда у нас будет благополучие и там решат. Там никто не даёт права вообще определять своё мнение, не только выбора. Это со стороны, их называют «оккупантами», а я называю их «террористами», потому что, когда нарушено самое главное – свобода на жизнь, на безопасность, это уже терроризм в буквальном смысле», – заявил Чийгоз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть