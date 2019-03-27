Меджлисовцы угрожают вернуть Крым

27.03.2019, Ровно, Владимир Гладков

Сценарий, при котором Крым вернётся в случае улучшения обстановки на Украине, исключён, а потому полуостров необходимо возвращать украинскими силами.

Об этом в эфире ровненской «ТРК РИТМ» заявил зампредседателя запрещенной в РФ экстремистской группировки «Меджлис» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент и мы всегда говорим, что мы обязательно вернём Крым. Он не придёт сам, когда у нас будет благополучие и там решат. Там никто не даёт права вообще определять своё мнение, не только выбора. Это со стороны, их называют «оккупантами», а я называю их «террористами», потому что, когда нарушено самое главное – свобода на жизнь, на безопасность, это уже терроризм в буквальном смысле», – заявил Чийгоз.