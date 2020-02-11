Меджлисовцы услышали звон тревожных колокольчиков в Киеве

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Бежавший в Киев собственник телеканала ATR Ленур Ислямов выразил возмущение недавним выступлением так называемого представителя «президента Украины в АРК» Антона Кориневича.

Раздражение меджлисовцев вызвали слова чиновника о том, что вопрос «национально-территоиальной автономии», пункт о которой когда-то обещали записать в Конституции Украины, неплохо было бы обсудить со славянским большинством полуострова. «Этот вопрос требует публичного дискурса и общения с крымчанами об этом», – сказал Кориневич.

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Чутье Ислямова, успевшего поработать и в российском правительстве Крыма на должности вице-премьера, говорит ему о неких «тревожных звоночках».

«Назначили Антона Кориневича, мы смотрели, кто это такой, какие заявления будет делать – вдруг ни с того, ни с сего человек начинает заявлять, про то, что автономию нужно согласовывать с кем-то еще, с оккупантами.

Такие же вещи были раньше тоже, там, по поводу воды, но до такой степени никто не доходил!

Поэтому ситуация, если брать конспирологию в общем виде, то мы понимаем, как в народе говорят, что «это же неспроста». Одно можно нанизывать на другое.

Но еще пока явного сопротивления нам со стороны власти, такого отторжения нет, но это звоночки, это такие уже не совсем даже звоночки, а колокольца, которые звенят и говорят: «Ребята, вы понимаете, что сегодняшняя ситуация вам о чем-то должна говорить», – заявил Ислямов.