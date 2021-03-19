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19.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Скандал, Украина
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Меджлисовцы устроили истерику на канале Коломойского: Зеленский нас «кинул»!

Новости Украины

Меджлисовцев оставили за «бортом» создаваемой на Украине «Крымской платформы», конечной целью которой, по мнению Киева, должно стать возвращение полуострова.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, в разрабатываемой стратегии «Крымской платформы» не нашлось места для меджлисовцев и темы крымских татар.

«В стратегии «Крымской платформы» определены три «кита», три столпа. Я, к сожалению, не увидел там, как и многие мои соотечественники, не увидел там один из основных столпов – это фактор крымско-татарского народа как коренного, как государствообразующего на этой территории.

Мы на уровне экспертных групп, на уровне личных встреч об этом говорили и дали свои предложения. Я вообще не очень понимаю, как эта «Крымская платформа» – все ближе и ближе время, когда она соберется, не решит эти принципиальные моменты, касательно защиты прав крымско-татарского народа.

Мы об этом говорим на всех уровнях, и вот, в структуре «Крымской платформы» нет субъекта Меджлиса крымско-татарского народа как представительного органа. Время еще есть. Я сейчас говорю нет, и все-таки надеюсь, что нас услышат», – заявил Чийгоз.


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