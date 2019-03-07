Меджлисовцы устроили публичную склоку

07.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы устроили публичный спор в соцсетях, обвиняя друг друга в «работе на оккупанта».

Так, бывший журналист промеджлисовского телеканала ATR, ныне продюсер телеканала UA:Крым Осман Пашаев раскритиковал зампредседателя запрещенной в РФ организации Ахтема Чийгоза из-за его предложения наказать организаторов отборочного конкурса на Евровидение за то, что туда были допущены сестры Опанасюк, дочери вице-премьера российского Крыма Ларисы Опанасюк.

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Пашаев напомнил Чийгозу, что его жена, Эльмира Аблялимова по договоренности с российской властью Крыма возглавляла Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Чийгоз на предвыборном митинге за Порошенко

«Доверенное лицо президента Петра Порошенко, глубокоуважаемый Ахтем агъа Чийгоз решил привлечь к ответственности тех, кто допустил участие дуэта Анна-Мария (Опанасюк) в национальном отборе Евровидения.

Причина, по которой Чийгоз хочет наказания, – оказывается, мама сестер Лариса Опанасюк работает в оккупационном правительстве Аксенова, «ненавидя Украину и участвуя в репрессиях крымских татар».

Многие из нас видели эфир Скрипина с сестрами Анна-Мария. Их аморфная позиция по статусу Крыма, крымскотатарской автономии и так далее – личное дело артистов. Девочки головой поют и большего от них не надо. Но перекладывать на них ответственность за маму? Ахтем агъа, вы же точно не сталинист? Или все-таки не точно?

…Так хочется попасть в проходную часть списка Порошенко на осенних выборах в парламент? А мне так не хочется вспоминать 2014-й год. Курултай 29-го марта. Назначение вашей жены Эльмиры Аблялимовой директором Ханского дворца, заигрывания с Аксеновым и раздачу российских паспортов в одном из бахчисарайских офисов.

Давайте сделаем вид, что у нас всеобщая амнезия? Вы остаетесь «героем» и политзаключенным, а я продолжу изображать из себя наивного продюсера телеканала», – написал Пашаев.

В ответ Чийгоз осадил журналиста, заявив, что отправил жену на должность по разрешению меджлиса: «Осман, немного сбавь эмоции. Я не на мызмызлар («Мызмызлар» – программа, которую Пашаев вел на телеканале ATR, – авт.). Дети, которые следуют принципам родителей, и правильных, и нет — это воспитание. Выдача аусвайсов принималась как вынужденная мера. Прояви уважение к своему народу. Назначение моей супруги, которая разделяет мои принципы и срок мой разделила на двоих, обсуждалось при назначении Науменко до оккупации. И это решение регионального меджлиса. Что касается пристроиться, ты что-то попутал, наверное, ошибся адресом. Если хочешь поговорить о прошедших событиях, давай в прямом эфире», – предложил публичные дебаты Чийгоз.

Пашаев согласился на это предложение: «Вот прямо скоро 16 марта у вас будет возможность рассказать об этом в эфире канала, который вы предлагаете призвать к ответственности. Пользуясь служебным положением, в эфир выйду я и устроим «Мызмызлар» 6 лет спустя».