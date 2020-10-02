Меджлисовцы в бешенстве: В Раде Чубарову указали на выход

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Лидера запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова попросили покинуть онлайн-заседание комитета Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил находящийся в розыске на территории России промеджлисовский пропагандист-русофоб Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новость дна. Председателя Меджлиса крымского народа Рефата Чубарова «попросили» с онлайн-заседания комитета ВР по вопросам национальных меньшинств. Простым нажатием кнопки. Во-первых, это пренебрежение и оскорбление для меня лично и для всего моего народа. Но, во-вторых … по сути дела, это правильно. Потому что крымчане – это никакая не национальное меньшинство, а коренной народ Украины, у которого, кроме Крыма, родины/страны/автономии нигде нет, не будет и быть не может. Поэтому. Уважаемый Рефат-ага! Никогда больше не участвуйте в этом шапито», – написал Муждабаев.

«Если эти депутаты не хотят нас видеть, поддерживать, это сделает украинский народ. Это точно. А этим «народным» депутатам – позор. Избранный председатель представительного органа моего народа – не мальчик с улицы. А большой патриот Крыма и Украины. И за ним стоит целый народ. Гордый и честный, и верный родине. А в каком помойке окажутся те люди, которые позволяют себе так относиться к нам, история еще покажет. Нажмите себе, пока не поздно, кнопки в мозгах. Если такие есть», – сокрушался пропагандист.

Позже на вопрос подписчика, на каком основании «попросили» Чубаровам, Муждабаев ответил, что «у них там какая-то «державна таемныця (государственная тайна – ред.)».

Отметим, несмотря на то, что сразу после воссоединения Крыма с Россией, меджлис на Украине был официально объявлен Верховной радой высшим представительным органом крымскотатарского народа, но в мнюсте как общественно-политическая организация он зарегистрирован так и не был. То есть юридически у Чубарова на Украине нет какого-либо вразумительного статуса.