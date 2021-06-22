Меджлисовцы в восторге: Украина с надувными мишенями отрепетировала захват Крыма

Меджлисовцы в восторге: Украина с надувными мишенями отрепетировала захват КрымаНовости Украины
«Десантирование и отвоевание побережья» – репортаж под таким оптимистическим для меджлисовцев девизом обнародовал телеканал ATR о прошедших манёврах ВМС Украины. В них задействовали остатки ВМСУ – старенький средний десантный корабль, авиацию, переданные американцами Киеву списанные бронемашины и т.п.
«Особенностями этого учения было то, что мы впервые использовали надувные мишени типа «Killer Tomatoes», которые используются в странах-членах НАТО», – заявил командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.
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Согласно сценарию маневров, на побережье был выброшен десант из вертолетов и кораблей, захватив плацдарм, он удерживал его в течение ночи.
«Уничтожили врага, выполнили задание и остались там на ночь для того, чтобы удержать эту косу до прибытия дополнительных сил. Все было обдумано еще до того, как мы сели в средний десантный корабль. Командир подразделения четко поставил задачу всем руководящим личным составом лицам, и все это было осуществлено в максимально быстром темпе, чтобы противника деморализовать и чтобы его можно было быстро и легко уничтожить», – похвалился украинский военный с позывным «Росомаха».