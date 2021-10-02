Меджлисовцы возмущены Макаревичем – не отчисляет с концертов на АТО

02.10.2021 11:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может считать российского музыканта, либерала Андрея Макаревича своим другом, несмотря на его оппозиционность, потому что он на концертах не кричит «Слава Украине» и не отчисляет деньги волонтерам АТО.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев пожаловался, что был на концерте Макаревича в Киеве и остался недовольным.

«Я был на его концерте здесь, год назад или два, в парке «Муромец». Знаешь, только бизнес и ничего личного. Отыграли, ни слова – ни «Привет, Украина», ни «Киев», не то, что «Слава Украине, героям слава». Ни то, что хотя бы три рубля на военных медиков. Хотя собирают русские люди, простые, они кидают деньги из России, миллионы на медиков. А человек, который достаточно жирный, богатый, который гастролирует, который здесь зарабатывает деньги, у него не находится времени и желания говорить об этом и помогать. Почему мы считаем таких людей своими друзьями? Мы что, какие-то неполноценные?» – заявил Муждабаев.