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02.10.2021 11:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Меджлисовцы возмущены Макаревичем – не отчисляет с концертов на АТО

Новости УкраиныУкраина не может считать российского музыканта, либерала Андрея Макаревича своим другом, несмотря на его...

Украина не может считать российского музыканта, либерала Андрея Макаревича своим другом, несмотря на его оппозиционность, потому что он на концертах не кричит «Слава Украине» и не отчисляет деньги волонтерам АТО.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев пожаловался, что был на концерте Макаревича в Киеве и остался недовольным.

«Я был на его концерте здесь, год назад или два, в парке «Муромец». Знаешь, только бизнес и ничего личного. Отыграли, ни слова – ни «Привет, Украина», ни «Киев», не то, что «Слава Украине, героям слава». Ни то, что хотя бы три рубля на военных медиков.

Хотя собирают русские люди, простые, они кидают деньги из России, миллионы на медиков. А человек, который достаточно жирный, богатый, который гастролирует, который здесь зарабатывает деньги, у него не находится времени и желания говорить об этом и помогать.

Почему мы считаем таких людей своими друзьями? Мы что, какие-то неполноценные?» – заявил Муждабаев.

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