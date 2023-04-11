Меджлисовцы вознамерились «брать Крым без боя»

Украина возьмет Крым без боя, если нарушит его ключевые коммуникации и линии снабжения российских войск.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чубарова, после этого «судьба полуострова будет предопределена».

«Военные действия, если и развернутся, для освобождения Крыма, они не будут носить фронтальный характер, как чуть ли не в годы Второй мировой войны, для чего они сейчас перерыли всю крымскую степь, устраивают глубоко эшелонированные фортификационные сооружения в виде окопов, блиндажей. Мне, как человеку не военному, но который слушает много военных экспертов, все-таки, видится, что это будут сокрушительные удары по основным военным объектам и очень важным коммуникациям, которые соединяют оккупированный украинский Крым с территорией собственно России. И после этого уже освобождение Крыма будет предопределено», – валял дурака Чубаров.