Меджлисовцы: Зеленский нас игнорирует и заигрывает с сепаратистской быдлотой

07.03.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский в последнее время игнорирует требования меджлисовцев, доказательством чему является недавнее заявление премьера Дениса Шмыгаля о возможности поставок воды в Крым.

Об этом в беседе на «4 канале» заявил замглавы экстремистской организации Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эта демагогия, что нужна забота какая-то о наших гражданах… вообще отсутствие общения новой власти с Меджлисом крымско-татарского народа, который представляет и защищает интересы наших сограждан а также свою родину… не надо дурить общество. Вода сейчас является оружием, которое способно, в совокупности с другими аргументами и возможностями Украины деоккупировтаь Крым. Поэтому те месседжи, которые сейчас пытаются вбросить в общество чиновники – сепаратизм. Тут, в Киеве.

Потому что нашим согражданам в Крыму, надо чтобы к тому оружию, которым является вода, добавили еще оружие, способность на международных площадках скоординировать наших партнеров. И биться с врагом, чтобы освободить Крым. Все другое, что помогает оккупанту, какие- то сепаратистские переговоры с оккупантом – зрада. Это уничтожение самого государства Украина», – отрезал Чийгоз.

В Крыму есть вода. Для наших граждан Украины. В Крыму недостаточно воды, потому что нет днепровской воды, она им нужна для тех полумиллиона и больше, которых принудительно из России перевезли в Крым, чтобы они там снова, как в прошлом веке, стали коренными, переселенцами, чтобы их содержать, военных, вот этих террористов, которые в одежде военных, ФСБ и других карательных органов – вот их нужно там содержать. Содержать нам, Украиной, всю эту быдлоту сепаратистскую», – сказал меджлисовец.