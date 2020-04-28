Меджлисовцы: Зеленский обманул, ATR закроется к 18 мая

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на решение Верховной рады и обещания президента Украины, меджлисовский телеканал ATR так и не получил государственного финансирования и может закрыться прямо к 18 мая.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замдиректора телеканала, пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, хоть Рада и внесла в бюджет статью о финансировании телеканала, оно не было возобновлено из-за бюрократических процедур.

«26-го февраля этого года, в день сопротивления оккупации Крыма – это день большого крымско-татарского митинга под стенами парламента Верховной рады АРК в 14-м году, президент Зеленский произнес дословно следующие слова – финансирование телеканала ATR будет восстановлено в ближайшее время.

Сейчас прошло ровно два месяца, уже и принят закон, поправки к бюджету приняты, надо отдать должное, в том числе и депутатам от большинства, «Слуги народа», в котором есть поправка о том, чтобы финансирование телеканала ATR было возобновлено. Мы думали, что это все, история закончена, и нам откроют наш счет, на котором есть деньги, которые нам нужны просто, чтобы выжить. Фактически канал разрушен.

Но оказывается, что это еще не все, что мы должны пройти еще ряд инстанций, связанных с переименованием министерств, зачем-то Антимонопольный комитет, который должен посмотреть на нас – какая мы монополия, я вообще не понимаю, о чем тут речь идет, тем более, есть статья в бюджете уже проголосованная.

Но по нашим подсчетам вообще это бесконечная история. И каждый раз я удивляюсь, как мы до сих пор еще живы, потому что это длится с декабря месяца, почти полгода скоро будет. Учитывая скорость принятия важных законов, у меня есть серьезные опасения, что телеканал ATR может прекратить свое вещание как раз к 18-му мая, к годовщине геноцида крымско-татарского народа.

Это, на самом деле страшная констатация, потому что реально канал на последнем издыхании, у нас невероятные долги, связанные, прежде всего, с трансляцией на Крым через спутники, арендой помещений в Киеве, которые мы вынужденно арендуем в Киеве, и всегда получали государственную поддержку. Не шикарную, но необходимую просто, чтобы существовать», – клянчил финансирование, пытаясь разжалобить аудиторию, Муждабаев.