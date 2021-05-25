Меджлисовцы жалеют, что им не дали залить Крым кровью

25.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В 2014-м году руководители и сторонники запрещенного в РФ Меджлиса требовали начать вооруженное сопротивление в Крыму, чтобы не допустить его перехода в состав России.

Об этом в эфире 4 канала заявил советник бывшего главаря Меджлиса, депутат Верховной рады Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Умерова, тогда украинская власть и представители Запада надавили на меджлисовцев и заставили их отказаться от сопротивления.

«Наши международные партнеры просили, чтобы мы мирно относились к оккупантам тогда. Потому что они считали, что если мы начнем оказывать сопротивление или вооруженное сопротивление, они придут на Донбасс.

Мы тогда, как руководство крымских татар, Меджлис, говорили: «Если не оказать сейчас вооруженное сопротивление, это будет похоже на то, что произошло в 38-м году в Европе». Там тоже премьер-министр Великобритании приехал в Великобританию, Чемберлен, и сказал: «Я привез вам мир». И этот мир, когда он отдал часть Чехословакии тогда, через год началась война. Мы также сказали: «Если сейчас не будет вооруженного конфликта или мы не будем защищать страну, они придут на Донбасс. К сожалению, все наши международные партнеры, руководство страны просило этого не совершать. Потому мы приняли такое решение», – заявил Умеров.