Меджлисовцы жалеют, что не взорвали Верховный совет Крыма

09.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В 2014 году украинская постмайданная власть должна была поднять по команде спецназ СБУ и приказать ему взорвать здания Совета министров и Верховного совета Крыма, которые были заняты «зелеными человечками».

Об этом в эфире «4 канала» заявил меджлисовец, возвращенный на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами, Ильми Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было потеряно очень важных несколько дней, в течение которых россиянам удалось захватить фактически Крым военным путем. 27-го рано утром, в ночь с 26 на 27 февраля люди без опознавательных знаков в количестве по 70-80 человек на каждое здание захватили Верховную раду Автономной республики Крым и Совет министров Автономной республики Крым.

Вот если бы реакция украинской власти была адекватная, даже на этом могло бы все закончиться. Например, подняли «Альфу» и бахнули эти оба здания, взорвали вместе с теми людьми, которые находятся внутри. Потому что они были без опознавательных знаков, их надо было расценивать как террористов. Не как военных Российской Федерации. Они же отказывались от того, что в Крыму присутствуют какие-то воинские формирования. Через год только Путин сам рассказал о том, что это были российские ГРУшники», – заявил Умеров.