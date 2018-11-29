Меджлисовец хочет отрезать украинских бизнесменов от платежеспособного рынка

29.11.2018, Киев, Галина Шершнева

Активист запрещенного в РФ за экстремизм крымско-татарского меджлиса Изет Гданов призвал “разобраться” с европейскими и украинскими бизнесменами, которые работают в Крыму.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Тут стоит обратить внимание, что некоторые европейские компании продолжают бизнес в Крыму несмотря на запрет, передав украинские активы российским предствительствам — это не допустимо! Их нужно закрывать в Крыму до освобождения территории. А начать мы должны и обязаны с национальных сетей, которые создали в России будто бы новые субъекты, и будто они уже представлены во временно оккупированном Крыму», – написал Гданов.

Он также призывает отменить закон Украины «Про создание Свободной экономической зоны «Крым» и особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», который позволял украинским бизнесменам вести торговлю с Крымом.

«Уважаемые депутаты, у кого нет активов в Крыму, другие ваши коллеги, как я понимаю, всячески этот вопрос обходят. Инициируйте. Его крайне необходимо отменить в таком виде, именно на него ссылаясь, работают «схемщики» национальный сетей», – написал Гданов.