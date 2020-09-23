Меджлисовец назвал русских крымчан «моральными уродами»

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Жертвы гитлеровских коллаборантов из УПА и «лесных братьев» были не напрасны – и Западная Украина, и Литва могут похвастаться как свободные от «ваты» территории с наименьшим русским населением.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Москвы экстремист и активист меджлиса Айдер Муждабаев, против которого в России заведено уголовное дело, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Литве, так как это государство было с наиболее серьёзными государственными традициями, до восстановления независимости в 1918 году, там создалась достаточно сильная и очень мотивированная армия.

Когда ты понимаешь, что 22 с половиной тысячи литовских солдат и офицеров ушли в леса и воевали там до шестьдесят каких-то годов, и полегли все, а кто не полёг, те отправились надолго в ГУЛАГ. Они воевали без всякой надежды на поддержку Запада, который всё это проглотил, который, хоть и не признавал, но де-факто с Советским Союзом отношения выстраивал, они воевали за свою землю.

Но это вооружённое сопротивление, кровавое, абсолютно безнадёжное, но отчаянное и отважное, уберегло Литву от наплыва половины русскоязычного населения. Поэтому в Литве русскоязычного населения процентов 13, из них этнических русских, по-моему, вторые после этнических поляков», – заявил пропагандист.

«Вот, мне подсказывают: «Лисовые браты дуже схожы на УПА» (лесные братья очень похожи на УПА – ред.) – так я про это и хотел сказать, говоря о литовской армии. Так вот, УПА тоже ушла в леса – и в эти же годы. И так же почти все полегли, а кто не погиб, те были отправлены в Гулаг и страдали-умирали там. То же самое произошло с литовцами», – добавил Муждабаев.

По его словам, судьба литовцев схожа с украинцами и крымскими татарами.

«Потому что была депортация. Да, литовцев всех не депортировали, как и всех украинцев, но сделали всё, чтобы их было меньше, зачищали от наших народов земли… Так вот, и УПА, и армия Литвы были, конечно, в итоге утоплены в крови, но их борьба, их война, их страшные жертвы – это не прошло зря. Поэтому Западная Украина тоже очень антироссийская в большинстве своём, с чётким пониманием политических приоритетов, менее ватная.

Потому что понятно, что с Востоком и Югом делали – голодоморы, потом заселение. Про Крым я даже не говорю, это замена населения. А в Литву меньше приехало русскоязычных, колонистов этих, которых сейчас в Крым завозят – таких же моральных уродов, которые на чужой земле в чужих домах готовы жить», – заявляет меджлисовец.