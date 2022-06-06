Меджлисовец обматерил тягнибоковца за упрёк по поводу крымско-татарской автономии

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Новости Украины

Меджлисовский пропагандист Осман Пашаев публично обматерил украинского боевика, главу управления молодежной политики националистической партии «Свобода» Руслана Андрейко из-за того, что тот укорил крымских татар в сдаче Херсонской области России.

«Что там крымско-татарская автономия Таврической области Украины, обещанная прошлым властями? А татары не хотят массово повоевать против Москвы за, типа, свою родину, чтобы иметь моральное право качать какие-то права на нашей земле? Или очко жим-жим и проще переждать, пока заворушка затихнет? Белорусы сражаются с нами, весь Кавказ, вся Прибалтика, Европа и Америка. Добровольцы со всего мира создают отдельные подразделения или воюют в добровольческих, помогают нам уничтожить сатанинское государство и не требуют никаких автономий. От крымских татар, кроме единичных случаев, не видел никакого значимого участия в войне вообще. А автономию им давай. Эта циничная, эгоистическая, татарская змея еще выстрелит нам в спину в решающий момент», – написал в своем блоге Андрейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В комментариях под его сообщением Пашаев перешел на мат.

«Ах ты ж е…ный х…й. Это, наверное, ты три месяца держал публичную безоружную украинскую оборону вплоть до прорыва «границы» 3 мая 2014 года крымскими татарами, хотя твоя армия покинула Крым 29 марта прямо в день проведения Курултая. Это ты не замечаешь, что из десятков замученных и убитых и пропавших в Крыму из-за украинской позиции большинство крымцев (хотя коренной народ составляет всего 15-20%). Это, наверное, твои родственники получают по 20 лет тюрем в России за украинскую позицию… Я таких упреков наслушался с 2014-го вагон и две арбы. Но те уже подзаткнулимь или молча терпят, потому что ФСБшные деньги и консервы все хуже срабатывают, а крымцы без оскорблений продолжают оставаться верными стране и государству за исключением 1-2%. Проверь это исключение среди этнических других. Кто ты, герой необъявленной войны? Повоевал в «Фейсбуке» 100 дней и теперь хочешь, чтобы 50 тысяч материковых крымцев выполнили работу 45 миллионной нации… Я тебе не в спину выстрелю, я тебе в рот плюну, если выживем и спасемся, инша Аллах».