Меджлисовец опозорился, обвинив поэтессу Ахматову в «поддержке Путина»

10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Рассказывая о том, что в России якобы нет журналистики и искусства кино, замглавы запрещённого в РФ Меджлиса, экстремист Ахтем Чийгоз заявил, что умершая 54 года назад известная поэтесса Анна Ахматова якобы поддержала политику Владимира Путина и «оккупацию» Крыма.

Это произошло в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть какие-то принципы, и этим мы и должны отличаться как люди, как общество, как государство. Нельзя доводить манипуляции до абсурда. Когда я говорю, что там [в России] нет такого понятия, как журналистика, как искусство кино, я знаю, что я говорю, потому что там всё должно отрабатываться на одну персону, которую зовут царь. Это мы здесь не воспринимаем таким образом, потому что мы видим и чёрное, и белое, у нас разные цвета, мы так привыкли, у нас всё должно быть свободным, и это правильно.

Но когда люди нарушают основной принцип не только международного права, а и современного мироустройства, и военным путём захватывают чужую территорию, и при этом артисты и журналисты туда ездит и говорят: «Ну что тут сделаешь, кино снимаем, что тут поделаешь», – заявил Чийгоз.

Ахматова тоже хорошо писала, но потом сказала, что Крым российский, и что Путин поступил правильно. Да, Ахматова, можете прочитать», – заверил меджлисовец.

Однако, когда телеведущий указал, что Анна Ахматова умерла много лет назад, Чийгоз попытался оправдаться, заявив, что перепутал. После чего телеведущий поспешил сменить тему: «Не имеет значения. Следующая тема».