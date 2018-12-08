Меджлисовец отчитал российских белоленточников за недостаточную русофобию

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Российские оппозиционные либеральные СМИ, освещая кризис на Украине, зачастую позволяют себе подвергать сомнения официальную позицию Киева, подыгрывая, тем самым, путинской России, что недопустимо.

Об этом в Вильнюсе в ходе либерального «Форума Свободной России» заявил бежавший из РФ пропагандист меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть адвокация путинских действий со стороны якобы либеральных медиа. Сейчас даже самые либералы в Украине поняли, что даже такие либеральные вроде бы издания, как «Медуза», находящаяся в Риге, принимают позицию Путина с каждым случаем всё ближе и ближе.

И вот, нападение на украинские корабли со стороны регулярных российских войск уже подаётся «Медузой» как некий инцидент – Россия с Украиной опять поссорились, кому это выгодно? Вносятся версии, что это выгодно Порошенко, это он напал.

То есть, переворот абсолютно по Оруэллу. Чёрное-белое, сухое-мокрое, всё становится с ног на голову. И это подаётся по всему миру с помощью именно таких СМИ, которые в массовом сознании вызывают доверие как либеральные, свободные.

Это такой троянский конь на Западе, который атакует всех, кто думает и говорит по-русски, а таких людей много в мире», – отчитал Муждабаев коллег за мыслепреступление.

«Кроме того, это приравнивание агрессора и жертвы, высказывания о том, что и Украина в чём-то не права, этим занимается и телеканал «Дождь», и радиостанция «Эхо Москвы», и телеканал «RTVI» – тоже есть такой якобы прозападный, а на самом деле на Украине недавно запретили.

Это чёткие маркеры, когда происходят события, как, например, нападение у Керченского пролива, становится понятно, кто на чьей стороне», – добавил пропагандист.

«Это очень важно понимать, чтобы ни нам, ни западным правительствам не удалось русским внести в головы, что «и Украина тоже виновата», что она тоже что-то делала не так, неправильно. Потому что это приведёт к неправильным решениям, неправильной оценке рисков и неправильным действиям в отношении российского агрессивного режима, который несёт страшную угрозу всем: украинцам, литовцам, латышам, финнам и, в конце концов, даже и португальцам и американцам, просто не до всех ещё это в равной мере дошло. Но мы будем стараться, чтоб доходило», – подытожил Муждабаев.