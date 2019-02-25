Меджлисовец: Парламент и Совмин Крыма должны были быть взорваны с русским спецназом

25.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы сожалеют, что пять лет назад у украинского руководства не хватило мужества взорвать занятые русским спецназом здания Совета министров и Верховного Совета в Крыму.

Как заявил в эфире телеканала UATV замглавы запрещенной в РФ экстремистской организации Ильми Умеров, это могло бы изменить ход событий и остановить «Русскую весну», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы не было массового предательства и военных, и милиции, и СБУ, и прокуратуры, и государственных служащих – они все по 80-90% оказались на стороне России. Если бы не было опасности, что не подчинятся приказу, я думаю, можно было.

Если бы в ночь с 26 на 27-е февраля неизвестные люди без опознавательных знаков, Россия от них отказалась, это были в чистом виде террористы, это был террористический акт, если бы у Украины нашлось тогда достаточно сил бахнуть по этим двум зданиям, взорвать их вместе с теми, кто их захватил, я думаю, что рука Путина отошла бы от Украины.

Может быть, не навсегда, может быть, на какое-то время, но развитие событий надолго бы прекратилось», – заявил Умеров