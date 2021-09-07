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07.09.2021 18:14 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, Украина
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Меджлисовец призвал построить на Украине «лагерь шпионов» для «пророссийских журналистов и политиков»

Новости УкраиныУкраина должна создать себе так называемый «лагерь шпионов» – найти повод для ареста пророссийских...

Украина должна создать себе так называемый «лагерь шпионов» – найти повод для ареста пророссийских деятелей, чтобы шантажировать ими Россию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил беглый российский либерал, а ныне меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, так Украина сможет выменять своих граждан на задержанных и осужденных в Крыму экстремистов.

«Надо просто собирать свой лагерь шпионов, сажать в этот лагерь – вот, британцы, когда война началась, они всех в этот лагерь свезли и посадили в лагеря. Они до конца войны не выходили. А у нас тут русских коллаборантов выше крыши, они точно где-нибудь да нарушают закон.

По каким-нибудь статьям их можно привлечь даже в рамках действующего законодательства, хотя нет закона о коллаборантах, много чего нет. Но даже по действующим статьям СБУ и прокуратура может при желании и при политической воле – может это сделать. Все мы их знаем, этих коллаборантов. Вот, давайте, соберем здесь.

Господин Медведчук уже дома сидит, он очень любит Россию и путешествие туда, в один конец, для него точно не станет самым худшим в его жизни. Соберем всю эту, «Страна юа», всю эту кодлу, которая изображает из себя журналистов, а на самом деле тупо указания выполняют, соберем еще пару-тройку редакций выдающихся пропагандистов и политологов купленных, откроем против них уголовные дела и пусть они идут, пусть они сидят в СИЗО,как предатели по статье за предательство.

И пусть Путин знает – каждый следующий крымский татарин – это не только его удачная оплеуха Байдену, но еще и сужение этого коллаборантского поля внутри Украины, придушение их», – бредит Муждабаев.

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