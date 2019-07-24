Меджлисовец призвал запретить украинским туристам въезд в Крым

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Въезжающие на территорию Крыма украинцы должны доказывать пограничной службе, что едут на полуостров по уважительной причине, а не на отдых.

Об этом в ходе общения с подписчиками на своём канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должны быть ограничения на посещение Крыма украинскими «курортниками»?» – зачитал пропагандист вопрос подписчика.

«Да, конечно, должны быть. Нет закона о коллаборации, нет закона об отношениях со страной-агрессором, поэтому у нас гастролируют там-там, ведут бизнес там-там, отдыхают там-там.

Я понимаю, если имущество в Крыму у людей забрали или несправедливо находится, и он вынужден туда ездить, или родственники там, это одно.

Но когда просто отдыхать – это совсем другое, надо тоже как-то доказывать», – призывает Муждабаев.