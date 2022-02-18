Меджлисовец в Крыму получил арест за унижающее русских сообщение в соцсети

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Новости Украины

Бахчисарайский райсуд арестовал члена запрещенного в России меджлиса, бывшего председателя Рескомитета по делам национальностей (в украинский период принадлежности Крыма) Эдема Дудакова на 10 суток.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Дудакова осудили по статье 20.3.1 КоАП РФ за публикацию в социальной сети от 2017-го года, где, по версии обвинения, разжигается межнациональная вражда и ненависть к русским.

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«Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации — они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей — это так по-великорусски…», — написал Дудаков на своей странице в Facebook 6 ноября 2017 года.

Как пишет в своем блоге работающая на западные гранты проукраинская организация «Крымская солидарность», Дудаков вину за собой не признал и считает, что эти его слова «вырваны из контекста».

Напомним, в бытность Дудакова главой крымского Рескомнаца за ним тянулось немало скандалов относительно распределения земли и недвижимости, которая полагалась для обустройства депортированных. В частности, его обвиняли в выдаче квартир своим родственникам и окружению.