Меджлисовец задумал разорить иноагентский телеканал «Дождь»

Елена Острякова.  
22.08.2024 21:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Идиотизм, Иноагенты, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца», бежавший в Киев и ставший пропагандистом экстремистского меджлиса Айдер Муджабаев возмущен тем, что Еврокомиссия выделила телеканалу-инагенту «Дождь» 17 млн евро.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца», бежавший в Киев и ставший пропагандистом экстремистского меджлиса...

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«Что сделал такого телеканал «Дождь», что ему сразу отвалили 17 млн евро от Еврокомиссии даже без их просьбы, просто так. Украинцы, обратите внимание, помощь телеканалу «Дождь», враждебному Украине, имперскому, поганому, лживому, была подана как помощь Украине.

Европейские чиновники говорили украинскому министру Ткаченко, что они помогают продвижению украинских нарративов на Западе, дав 17 млн евро телеканалу «Дождь». Он онемел просто. То есть они искренне думают, что все эти хорошие русские действуют в наших интересах, что они наши друзья», – сказал Муджабаев.

Он призвал подписчиков обращаться во все западные структуры, чтобы те не выделяли деньги беглой российской оппозиции.

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