//exit;
07.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Крым, Политика, Россия, США
Просмотров:

Меджлисовская грантососка отчиталась перед Госдепом

Тамила Ташева, координатор проукраинского движения «Крым SOS», которое занимается поддержкой антироссийских элементов на полуострове, была в числе первых, с кем во время визита в Киев встретился заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Ташева выступила с докладом перед Хейлом, который впоследствии пересказала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ташева уточнила, что на встрече с Хейлом присутствовали «представители гражданского общества, занимающиеся вопросами антикоррупции, избирательным процессом и оккупированных территорий, в частности Крыма».

В своем докладе Ташева пожаловалась на «милитаризацию Крыма» (сообщив о присутствии более 60 тысяч российских силовиков на полуострове), «замещение и вытеснение населения» – отъезд около 60 тысяч проукраинских настроенных жителей.

Особо Ташева остановилась на «продолжение давления на активистов и адвокатов» и т.п.

Более того, посетовала она, «приходится бороться на двух фронтах – внутри страны и с РФ».

Ташева пожаловалась, что Украина так и не разработала «стратегию деоккупации», не обустроила КПП на границе с Крымом, а в отношении людей с крымской пропиской действуют дискриминационные нормы и т.п.

«А еще мы все поблагодарили за ту поддержку финансовую и на дипломатическом уровне, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине», – не забыла она о реверансе перед заокеанским боссом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть