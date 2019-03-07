Меджлисовская грантососка отчиталась перед Госдепом

07.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Тамила Ташева, координатор проукраинского движения «Крым SOS», которое занимается поддержкой антироссийских элементов на полуострове, была в числе первых, с кем во время визита в Киев встретился заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Ташева выступила с докладом перед Хейлом, который впоследствии пересказала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ташева уточнила, что на встрече с Хейлом присутствовали «представители гражданского общества, занимающиеся вопросами антикоррупции, избирательным процессом и оккупированных территорий, в частности Крыма».

В своем докладе Ташева пожаловалась на «милитаризацию Крыма» (сообщив о присутствии более 60 тысяч российских силовиков на полуострове), «замещение и вытеснение населения» – отъезд около 60 тысяч проукраинских настроенных жителей.

Особо Ташева остановилась на «продолжение давления на активистов и адвокатов» и т.п.

Более того, посетовала она, «приходится бороться на двух фронтах – внутри страны и с РФ».

Ташева пожаловалась, что Украина так и не разработала «стратегию деоккупации», не обустроила КПП на границе с Крымом, а в отношении людей с крымской пропиской действуют дискриминационные нормы и т.п.

«А еще мы все поблагодарили за ту поддержку финансовую и на дипломатическом уровне, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине», – не забыла она о реверансе перед заокеанским боссом.