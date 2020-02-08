Меджлисовская идея-фикс грозит дестабилизацией Украины

08.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Опыт экстремистов-меджлисовцев может быть использован национальными меньшинствами в других регионах Украины.

Об этом в киевском интернет-еженедельнике «Зеркало недели» пишет старший научный сотрудник находящегося в подчинении президента Украины Института стратегических исследований Валерий Кравченко.

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Он называет «неоднозначной» стремление запрещенной в РФ группировки «меджлис крымско-татарского народа» закрепить в Конституции Украины статус национальной автономии крымских татар.

Автор отмечает, что сторонники этой инициативы утверждают, что «такое решение поможет в борьбе за украинский Крым».

«Но наряду с аргументами «за» всегда надо называть аргументы «против». Так, создавая формальную автономию без фактического контроля над территорией, мы не только погружаем Конституцию в параллельную реальность (номинальные положения обесценивают Основной Закон государства, особенно внесенные постфактум после российской агрессии), но и создаем опасный прецедент, который обязательно будет использован венграми на Закарпатье или болгарами на Одесчине», – считает автор.

«Не важно, что речь идет о коренном народе: любой компромисс и уступки одним на фоне образовательного и языкового наступления (как это некоторые интерпретируют) против других вызовут кризис и создадут условия для дестабилизации, проявлений локального сепаратизма. Нужны ли эти риски Киеву, вопрос риторический», – резюмирует Кравченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», меджлисовцы анонсировали скорое превращение Крыма в национальную автономию.

Также глава меджлисовцев пообещал, что вскоре украинскую Конституцию перепишут под крымских татар.