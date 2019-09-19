Меджлисовская певичка рассказала, как отвергла сумасшедшие русские деньги

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Известная в узких кругах бежавшая в Киев из Крыма певица Эльзара Баталова, бывшая сотрудница меджлисовского телеканала ATR, похвалилась, что в 2014 году отказалась от участия в концертах в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Об этом Баталова рассказала на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда случилась аннексия, ко мне обратились с российской стороны, чтобы я давала концерты по Крыму, говорила: Крым – это Россия. Большие, я бы сказала, сумасшедшие деньги [предлагали]. Они понимают, какое влияние артиста на людей, они очень это хорошо понимают. Они отмониторили, кто может вести за собой народ.

Я отказалась, переехала сюда, пять лет уже не езжу в Крым домой. Я сделала свой выбор, потому что я обожаю Украину, я здесь получила образование, я обожаю украинский народ, у нас много-много общего. Поэтому не было ни секунды сомнения, что надо переезжать сюда», – заявила артистка.

«Когда всё это случилось, я выступал и на Чонгаре, организовывала концерты. Знаю, что многие артисты там боялись, зрители боялись, потому что и оттуда были слежки и угрозы, угрожали родственникам, в Крыму которые жили.

Поэтому, это так кажется – ну, артист, легко, приехал-спел-уехал. Нет, это, правда, бойцы творческого фронта», – похвалила сама себя Баталова.