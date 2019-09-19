19.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Культура, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Меджлисовская певичка рассказала, как отвергла сумасшедшие русские деньги

Известная в узких кругах бежавшая в Киев из Крыма певица Эльзара Баталова, бывшая сотрудница меджлисовского телеканала ATR, похвалилась, что в 2014 году отказалась от участия в концертах в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Об этом Баталова рассказала на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда случилась аннексия, ко мне обратились с российской стороны, чтобы я давала концерты по Крыму, говорила: Крым – это Россия. Большие, я бы сказала, сумасшедшие деньги [предлагали]. Они понимают, какое влияние артиста на людей, они очень это хорошо понимают. Они отмониторили, кто может вести за собой народ.

Я отказалась, переехала сюда, пять лет уже не езжу в Крым домой. Я сделала свой выбор, потому что я обожаю Украину, я здесь получила образование, я обожаю украинский народ, у нас много-много общего. Поэтому не было ни секунды сомнения, что надо переезжать сюда», – заявила артистка.

«Когда всё это случилось, я выступал и на Чонгаре, организовывала концерты. Знаю, что многие артисты там боялись, зрители боялись, потому что и оттуда были слежки и угрозы, угрожали родственникам, в Крыму которые жили.

Поэтому, это так кажется – ну, артист, легко, приехал-спел-уехал. Нет, это, правда, бойцы творческого фронта», – похвалила сама себя Баталова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть