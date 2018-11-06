Меджлисовские боевики захватили предприятие крымских татар в Гениченском районе

06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Боевики из батальона «Айдер» и «гражданского объединения» «Аскер» захватили сельхозпредприятие «Чонгар», принадлежащее жене крымско-татарского общественника Сейтумера Ниметуллаева – Надежде.

Об инциденте сообщает меджлисовский телеканал ATR, при этом утверждая, что бизнес ведет сам Ниметуллаев.

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В захваченном бывшем советском здании боевики обнаружили портреты Ленина, георгиевские ленточки и старую агитпродукцию Партии Регионов. Это их так возмутило, что они вызвали полицию и заставили опечатать помещение.

ATR беззастенчиво лжет, утверждая, что Ниметуллаев получает деньги из оборотов Чонгара. Но демонстрируют при этом телевизионщики приходные ордера, выписанные на Надежду.

Отметим, что несмотря на многочисленные атаки на бизнес Ниметуллаевой со стороны меджлисовских боевиков, инкриминировать ей ничего незаконного не получается.

Так в мае Гениченский райсуд отказался заключать ее под домашний арест и не согласился с обвинением, выдвинутым следователем Нацполиции.

Имущество Сейтумера Ниметуллавева было конфисковано еще в 2014 году, когда он по политическим соображениям переехал в Крым и создал там общественную организацию «Къырым бирлиги».

Однако не удовлетворившись этим, украинские силовики и боевики Меджлиса продолжают атаки на родных и друзей крымского татарина. В 2017 году в селе Плавское с базы фермерского хозяйства вместе с сыном неизвестные похитили Владимира Белого, бывшего управляющего Ниметуллаева.

В текущем году СБУ проводила обыск в доме, где раньше жил Ниметуллаев и похитила оттуда ценные вещи.

Наблюдатели полагают, что сохранять свой бизнес семье Ниметуллаевых помогает поддержка 12 тысяч крымских татар, проживающих в Гениченском районе. Кроме того, Сейтумер много лет руководил районной администрацией и оставил о себе добрую память.

Что же касается нападок и фальсификаций телеканала ATR, то они объясняются личной заинтересованностью собственника Ленура Ислямова в завладении бизнесом Нимертуллаевых.