Меджлисовские экстремисты открыто ведут антироссийскую агитацию в Крыму

26.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Находящиеся в Крыму меджлисовцы открыто заявляют об «оккупации» полуострова и обвиняют российское государство в убийствах и насилии.

Так, во время форума Age of Crimea 2020 в Киеве транслировали видеообращение зампредседателя запрещенного в РФ Меджлиса Наримана Джелялова, который, стоял на фоне скалы Ак-Кая в Белогорской районе республики и вещал об ужасах «оккупации».

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«Уже шестой год, как мою родную землю топчет сапог российского солдата, уже шестой год как украинская армия покинула Крым, уже шестой год как российская власть преследует граждан Украины в Крыму – убивает, похищает, сажает в тюрьму, пытает и заставляет молчать. Уже шестой год как большинство людей в Крыму боятся говорить правду. Боятся за свою свободу и жизнь.

Уже шестой год как жители Крыма вынуждены оставлять свои дома. Уже шестой год как мы неспособны четко сформулировать нашу стратегию восстановления территориальной целостности Украины и суверенитета нашего государства…

В то же самое время украинских детей в школах, украинских военнослужащих продолжают учить тому, что их давним врагом являются те, кто во время борьбы за независимость, кто во время «Оранжевой революции», во время Майдана и несмотря на оккупацию, продолжает верить в Украину, бороться за ее свободу и совесть», – заявил Джелялов.

Напомним, с 9 мая 2014 г. в Уголовный кодекс РФ вступила в действие новая статья 280.1, предусматривающая ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В частности, за призывы к сепаратизму в Крыму санкция данной статьи позволяет отправить за решетку на срок до пяти лет.