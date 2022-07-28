Меджлисовский адвокат устроил копеечное шоу в Крыму

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Юрист Эдем Семедляев, защищающий в Крыму сторонников запрещенного в РФ экстремистского меджлиса и «хизбов», решил повторить старый трюк и заплатить штраф мелочью, которую собрал в три мешка.

По решению суда Семедляев должен был уплатить 75 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основанием для административного взыскания послужила публикация в комментариях, которую неизвестный сделал в аккаунте Семедляева, осуждающая действия Вооруженных сил России. Сам Семедляев, несмотря на то, что является адвокатом, доказать непричастность к публикации не смог, и не оспорил штраф в 75 тысяч рублей, который ему назначил Киевский районный суд Симферополя.

Из уплаты штрафа он устроил перфоманс, явно рассчитывая на картинку в украинских и западных СМИ.

«Три больших пакета, которые мы втроем еле принесли», – отметил Семедляев, уверяя, что десятирублевые монеты ему «собрал народ» в знак протеста против незаконных штрафов.

Правда, в итоге жертвами «мести» Семедляева стали не правоохранители, а сотрудники банка – им пришлось пересчитывать 7,5 тысяч десятирублевых монет.

Банкиры выполнили свою работу, о чем говорит квитанция об уплате штрафа, которую Семедляев продемонстрировал на видео-отчете.