Меджлисовский боевик угробил в Галичине тёщу, мечтавшую жить в Крыму

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-боевик батальона «Айдар», меджлисовец Тимур Баротов рассказал о невыполненном обещании, данном своей тёще – коренной крымчанке, которой пришлось умереть и быть похороненной в Галичине.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году я выехал с Крыма, и мне повезло с моей семьёй, потому что моя жена меня не предала, в отличие от ситуаций, которые мне лично известны, когда в ВМС Украины семьи офицеров, которые вышли с Крыма, распались, их жены с детьми остались на территории оккупированного Крыма.

И каждая судьба такой семьи – это судьба того военного, который не предал украинский народ, не изменил присяге, и остался верным присяге.

Мне повезло – моя жена, моя дочь, а после и моя тёща выехали с Крыма. Моя тёща – депортированная крымская татарка, в 1944 году она пережила депортацию вместе со своей семьёй, и выросла она на чужбине. И когда она вернулась в Крым, то утешалась тем, что она исполнила завет своих предков и свою детскую мечту. Потому что ей с детства рассказывали, какой это райский уголок – наша родина Крым.

И она вернулась в Крым, но в 2014 году им снова пришлось покинуть полуостров. Когда она выезжала, я обещал и гарантировал ей, что мы обязательно вернёмся, что мы будем снова в Крыму, наша жизнь наладится, война закончится нашей победой.

Но я своё слово не сдержал, потому что её уже больше года нет в живых. Она погибла, и похоронить её пришлось на чужбине, хоть и на большой Родине, а именно – на Галичине», – поделился переживаниями боевик.

После чего Тимур Баротов заявил о наличии некоего «стратегического плана» по возвращению Крыма, и пообещал «освободить» полуостров.

«Я не сдержал своего слова, и это меня очень мучает, я за это переживаю, и я понимаю, что я должен дожить до того момента, когда мы все вернёмся в Крым, я должен хотя-бы таким образом исполнить своё обещание, освободив Крым, и совершить все возможные действия, которые ускорят этот процесс.

Именно это и называется стратегическим планом, которого у нашей действующей власти, к сожалению, нет. А мы имеем план, что мы должны делать для того, чтобы освободить Крым, и что необходимо делать, когда мы его освободим. И это очень важно, потому что про Крым вообще не говорят, о нём забыли», – возмутился радикал.