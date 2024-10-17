Меджлисовский диверсант жалуется, что ему пришлось петь российский гимн в российском СИЗО

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Во время нахождения в СИЗО в Симферополе заключенных якобы заставляли учить гимн Российской Федерации и не разрешали готовить себе горячий чай.

Об этом в эфире видеоблога «Цикаво» заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелялов, отбывавший длительный срок в российской колонии за организацию диверсии в Крыму и освобождённый в рамках обмена с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На себе я ощутил и психологические издевательства, например, когда нас заставляли учить и петь российский гимн. Когда тебе не давали то, что тебе должно быть по закону предоставлено, например, возможность нормально побриться в камере, сидеть на кровати или заниматься зарядкой, или сделать себе горячего чая – всего этого мы были лишены очень длительное время. Ну и физические издевательства, когда тебе запрещают поднимать голову и смотреть вокруг, когда тебя заставляют бегом передвигаться по зданию, когда тебе не дают нормально ни сидеть, ни лежать, если есть такая необходимость», – пожаловался Джелялов.