28.11.2018, Симферополь,   Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Украина
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Меджлисовский магазин передал пакет колбасы арестованным ВМСУ-шникам

Функционер запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелялов сообщил, что сегодня во время судебного заседания по делу о моряках ВМС Украины, задержанных за попытку прорыва границы России, сочувствующие им граждане несли им передачи для пребывания в тюрьме.

Так, один из них принес под здание суда 20 тапочек и 20 зубных щеток с пастой.

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А неназванный магазин из Белогорска передал участникам провокации в Керченском проливе пакет с копченой колбасой.

Сейчас меджлисовцы собирают для арестантов одежду, полотенца и нижнее белье.

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