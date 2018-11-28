Меджлисовский магазин передал пакет колбасы арестованным ВМСУ-шникам

28.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов

Функционер запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелялов сообщил, что сегодня во время судебного заседания по делу о моряках ВМС Украины, задержанных за попытку прорыва границы России, сочувствующие им граждане несли им передачи для пребывания в тюрьме.

Так, один из них принес под здание суда 20 тапочек и 20 зубных щеток с пастой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

А неназванный магазин из Белогорска передал участникам провокации в Керченском проливе пакет с копченой колбасой.

Сейчас меджлисовцы собирают для арестантов одежду, полотенца и нижнее белье.