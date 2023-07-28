Меджлисовский пропагандист последним словами кроет Навального с Ходорковским

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«Обезумевшие» беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и блогер-уголовник Алексей Навальный приравняли себя к террористам, назвав бывшего министра ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) политическим заключенным.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Утро февраля», созданному эстремистом и террористом Ильей Пономаревым, заявил меджлисовский пропагандист и экстремист Айдер Муджабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он – террорист, а они об этом не говорят. Это говорит о том, что эти два омега-самца, которые раздуты самими собой, как жабы, показывают: у нас образ мышления такой же, мы хотим нравиться людоедам, мы против того, чтобы Россия была дефашизирована. Они раскрыли, что такое «прекрасная Россия будущего». Это Россия, где не проведено дефашизации, денацификации сознания, где геноцид нормален и где те же самые люди выбирают по критериям большего людоедства. Они цепляются за Гиркина, потому что видят: он объективно более популярен, чем они в России», – сказал Муджабаев.

Он назвал Ходорковского и Навального «одной командой с Путиным», потому что они «никогда не призовут к уничтожению России».

«Они хотят Путина убрать. У Ходорковского это единственная мечта. Он бы повторил все «подвиги» Путина, если бы оказался на его месте. Навальный более аутист, он человек больше в себе. Он просто несет какую-то околесицу, пахнущую упадком интеллекта», – бранился Муджабаев.