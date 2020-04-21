21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Меджлисовский пропагандист признал, что крымчане выбирают Россию




Если бы гипотетически Крым вновь стал независимым, как на несколько дней во время Русской весны 2014 года, то крымчане снова проголосуют за воссоединение с Россией.

Такое признание в эфире своего видеоблога сделал меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что, если Крым станет независимым под эгидой ООН, как хотела Собчак? – озвучил Муждабаев вопрос подписчика. – Собчак ничего не хотела. Собчак озвучивала варианты кремлёвского трындежа мировому сообществу. Те все, кто хотят независимого Крыма, хотят, чтобы большинство русских там проголосовали за присоединение к России».

«Нам независимый Крым не нужен, потому что они нас там задавят большинством. Нам нужен Крым в составе Украины, где у крымских татар будут конституционные права коренного народа. И в этой единой стране мы будем в Европейском Союзе.

А все, кто мечтает нас оставить там наедине с русскими, на мой взгляд, такие же предатели, как и прямые предатели – только немножко хитрожопые», – добавил меджлисовец.

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