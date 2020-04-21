Меджлисовский пропагандист признал, что крымчане выбирают Россию

21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы гипотетически Крым вновь стал независимым, как на несколько дней во время Русской весны 2014 года, то крымчане снова проголосуют за воссоединение с Россией.

Такое признание в эфире своего видеоблога сделал меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что, если Крым станет независимым под эгидой ООН, как хотела Собчак? – озвучил Муждабаев вопрос подписчика. – Собчак ничего не хотела. Собчак озвучивала варианты кремлёвского трындежа мировому сообществу. Те все, кто хотят независимого Крыма, хотят, чтобы большинство русских там проголосовали за присоединение к России».

«Нам независимый Крым не нужен, потому что они нас там задавят большинством. Нам нужен Крым в составе Украины, где у крымских татар будут конституционные права коренного народа. И в этой единой стране мы будем в Европейском Союзе.

А все, кто мечтает нас оставить там наедине с русскими, на мой взгляд, такие же предатели, как и прямые предатели – только немножко хитрожопые», – добавил меджлисовец.