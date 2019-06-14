Меджлисовский пропагандист уверяет: Ополчению уже не взять Киев

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Ополченцам Донбасса даже при поддержке России не взять Киев – украинская армия усилилась настолько, что любая наступательная операция с востока обернется недопустимыми потерями.

Об этом в своем видеоблоге заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина готова к войне с Россией. Конечно, я не имею в виду ядерную войну, но к войне готова. Я разговаривал с военными, блицкрига не получится у России. Будет огромное количество жертв, сильное сопротивление. Это не 14-й год и не 15-й, хотя и в 14-м году удалось остановить врага тогда, ну а сейчас уж тем более у них этого не получится», – заявил Муждабаев.