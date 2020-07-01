Меджлисовский пропагандист в ярости: Немцы посчитали его террористом

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Влиятельное немецкое СМИ – Deutche Welle вызвало недовольство у беглого российского либерала, пропагандиста запрещенного в РФ Меджлиса Айдера Муждабаева.

Причиной стала публикация, в которой издание рассказывает о нем, как о гражданине России, который заочно арестован Басманным судом Москвы за призывы к совершению терактов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев назвал издание «пророссийским» и попытался пристыдить посольство Германии в Киеве.

«Пророссийские сотрудники немецкого государственного (на самом деле – такого, что работает по лекалам Кремля) издания DW прекрасно знают, что я крымский татарин и гражданин Украины. Но намеренно лгут, получая деньги от налогоплательщиков ФРГ, и при этом давая в новостях абсолютно русские заголовки, а также прямо помогая власти РФ преследовать неугодных, называя их «своими» гражданами.

Я примерно знаю, кто этим там этим занимается. Это большой позор, уважаемое Посольство Германии в Киеве, для «государственных журналистов ФРГ» помогать репрессиям против крымских татар во время аннексии Крыма», – написал Муждабаев в своем блоге.

Отметим, что Муждабаев лишь наполовину крымский татарин и предпочитает вести свой блог на русском языке.