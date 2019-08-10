10.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
Просмотров:

Меджлисовский ТВ-канал вляпался в коррупционный скандал на Украине

Счетная палата Украины выявила почти 150 миллионов гривен, которые незаконно были выделены из бюджета страны на финансирование переехавшего в Киев из Крыма меджлисовского телеканала ATR, контролируемого одним из главных организаторов блокады полуострова коммерсантом Ленуром Ислямовым.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинское ведомство провело аудит, который показал, что деньги, предназначенные на строительство школы и реконструкцию водопровода в Херсонской области, ушли на поддержку пропагандистов запрещенного в РФ меджлиса.

«С 2016-го по 2018-й год по бюджетной программе было выделено более 149 миллионов гривен. 123 были использованы на поддержание работы телеканала ATR в Киеве. Однако, самым важным является факт того, что использование этих средств не было согласовано с нормами Бюджетного кодекса Украины. Финансирование, предусмотренное на строительство школы в Херсонской области и на реконструкцию системы централизованного водообеспечения в Генетическом районе, были направлены на работу телеканала ATR. Аудитом было выделено – расходование денег шло в нарушение законов Украины», – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть