Меджлисовский ТВ-канал вляпался в коррупционный скандал на Украине

10.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Счетная палата Украины выявила почти 150 миллионов гривен, которые незаконно были выделены из бюджета страны на финансирование переехавшего в Киев из Крыма меджлисовского телеканала ATR, контролируемого одним из главных организаторов блокады полуострова коммерсантом Ленуром Ислямовым.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинское ведомство провело аудит, который показал, что деньги, предназначенные на строительство школы и реконструкцию водопровода в Херсонской области, ушли на поддержку пропагандистов запрещенного в РФ меджлиса.

«С 2016-го по 2018-й год по бюджетной программе было выделено более 149 миллионов гривен. 123 были использованы на поддержание работы телеканала ATR в Киеве. Однако, самым важным является факт того, что использование этих средств не было согласовано с нормами Бюджетного кодекса Украины. Финансирование, предусмотренное на строительство школы в Херсонской области и на реконструкцию системы централизованного водообеспечения в Генетическом районе, были направлены на работу телеканала ATR. Аудитом было выделено – расходование денег шло в нарушение законов Украины», – говорится в сообщении.